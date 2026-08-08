ETV Bharat / state

ଶିମିଳିପାଳରେ ୫ ବର୍ଷୀୟା ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ OUATକୁ ପଠାଗଲା ନମୁନା

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନ UBK ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର କଳା ବାଘୁଣୀ (Pseudo-melanistic) ବାଘୁଣୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବିକାଶ ଦାସ

Tigress death in similipal
ଶିମିଳିପାଳରେ ୫ ବର୍ଷୀୟା ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ମାଈ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଶିମିଳିପାଳର ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନ UBK ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରାୟ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଏକ କଳା ବାଘୁ୍‌ଣୀ (ସ୍ୟୁଡୋ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ) ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ବାଘୁଣୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ନମୁନା ଭୁବନେଶ୍ବର OUAT (Odisha University of Agriculture and Technology)କୁ ପଠାଯାଇଛି । ଲାବୋରେଟୋରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (RCCF) ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି

ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘୁଣୀ ମୃତଦେହ ଠାବ:

ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଉପର ବାରାହାକାମୁଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟିଆଣି କ୍ୟାମ୍ପର ଦେଓ ନଦୀ ନିକଟରେ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଏକ କଳା ବାଘୁଣୀର ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ୬ ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ, କଳା ବାଘୁଣୀର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଥିଲା । NTCA (National Tiger Conservation Authority) SOP ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖ (ଗତକାଲି) ବାଘୁଣୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି ’’।

OUAT ଆସିବ ମୃତ ବାଘୁଣୀର ନମୁନା

ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ବିଷାକ୍ତତା ଏବଂ ରୋଗଗତ କାରଣ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନାକୁ ଭୁବନେଶ୍ବରର 'ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ' (OUAT) ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (CWH)କୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ ବାଘୁଣୀର ଶରୀର ତାଜା ଥିଲା । ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା ।

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନିଙ୍କ ସମେତ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ମୋବାଇଲ୍ ଭେଟେରିନାରୀ ୟୁନିଟ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ NTCAର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଲାବୋରେଟୋରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବାଘୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତତା କିମ୍ବା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗୋଗିନେନି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶିମିଳିପାଳରେ ମୋଟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା:

ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିମିଳିପାଳରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି । ବନ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଶିମିଳିପାଳରେ ମୋଟ ୩୫ଟି ବାଘ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ୧୭ଟି ପୁରୁଷ ଓ ୧୮ଟି ମାଈ ବାଘ । ଏହି ୩୫ଟି ବାଘ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ଟି ସ୍ୟୁଡୋ-ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ବା କଳା ପଟାଦାଗ ଥିବା ବାଘ (କଳା ବାଘ) ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଶିମିଳିପାଳର ଅନନ୍ୟ ଜେନେଟିକ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହାଛଡ଼ା ଶିମିଳିପାଳରେ ୧୬ଟି ବାଘ ଶାବକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛି ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଫଟୋ ଜାରି କଲେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା; ବିରଳ କଳାବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ସାଜିଛି ଶିମିଳିପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ/ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SIMILIPAL NATIONAL PARK
SIMILIPAL TIGER RESERVE MAYURBHANJ
ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ
ଶିମିଳିପାଳ କଳା ବାଘ ମୃତ
TIGRESS DEATH IN SIMILIPAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.