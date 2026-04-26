ଜିରାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ
ମିନି ତିବ୍ଦତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଜିରାଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ବଦଳିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ-ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : April 26, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : April 26, 2026 at 10:59 AM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ। ତାହା ପୁଣି ମିନି ତିବ୍ଦତ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଜିରାଙ୍ଗରେ। ଏଥିପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି।
ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗୃପ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ଏବେ ଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ’’ ।
April 25, 2026
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡା ଉତ୍ସବ
ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତାର ଗନ୍ତାଘର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଭାରତୀୟ ପର୍ବତାରୋହୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଚୁକ୍ତି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ। ଯେଉଁଠି କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛଅ ଶହରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ’’ ।
ସେହିପରି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି