ରଣକାଠା ଜଙ୍ଗଲରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ, ଏବେ କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ
ରଣକାଠା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ୫ଟି ଜୀବନ୍ତ ଶାବକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ।
Published : September 9, 2026 at 8:09 AM IST
Orangutan Rescued from Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର 5 ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଣାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ବରରୁ ଠାବ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ)ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଶାବକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
କ୍ବାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ ଚିକିତ୍ସା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଯେପରି ନନ୍ଦନକାନନରେ ପାଇପାରିବେ ସେନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮, ୨୦୨୬ ସକାଳେ ବାଲେଶ୍ଵର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ରଣକାଠା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ୫ଟି ଜୀବନ୍ତ ଶାବକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ (ପୋଙ୍ଗୋ ପ୍ରଜାତି) କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଓ ଓଆରଏସ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏକ ମିକ୍ସଚର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ପୂରା ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବର ଡିଏଫଓ କହିଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ
ତେବେ 2019ରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ‘ବିନି’ 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା । ଗତ 2003 ମସିହାରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବିନିକୁ ପୁଣେରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଦାମ 25 ଲକ୍ଷ
ତେବେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବିଦେଶରେ ଦୁଇରୁ 3ଟି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ବୟସ ବର୍ଷେରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ । ଏହି ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ବିଦେଶରେ ମାଲେସିଆ, ସୁମାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ଚାଇନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନର ବଜାରରେ ଦାମ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ପ୍ରଜାତି ଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ମଣିଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଵଭାଗର । ଇତିହାସ କୁହେ ଏମାନେ ମଣିଷର ପୂର୍ଵ ଜନ୍ମ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ: ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଟିମ୍, ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପରେ ଚାଲିଗଲା ନୀଳଗିରି ଲଙ୍ଗୁର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର