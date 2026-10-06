ଜେଲରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ,ବାହାରେ ପୁଲିସର ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଦ; ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ଗତ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏସବିଆଇ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ଏମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସାଢ଼େ ୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିି ନେଇଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା
Published : October 6, 2026 at 3:02 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ । ଜୋରଦାର କରିଛି ଚଢାଉ । ପାର୍ବଣକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଲାଗି ପୁରୁଣା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଭିଯାନ । ଏହି କ୍ରମରେ ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସାଢେ ୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କାର, ବାଇକ, ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୁଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଲୁଟତରାଜ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କଡାହାଡ଼ ଅଂଚଳର ଏକ ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ କାଳ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ସାଢ଼େ ୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏହି 5 ଲୁଟେରା।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ବି ମାନେ ସୋମବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ ଜେଲରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକ ୧୦ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଟତରାଜ ଚଳାଇଥିଲେ । ଗତ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ କଙ୍କଡାହାଡ଼ ଅଂଚଳର ଏକ ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ ଏମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଏମାନେ ସାଢ଼େ ୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିି ନେଇଥିଲେ l ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ୫ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ଲୁଟେରାମାନେ ହେଲେ ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅଂଚଳର ବିକାଶ ନାୟକ, ମିଳନ ନାୟକ, ବ୍ରିଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଦର ଥାନା ଅଂଚଳର ଅମର ସିଂ ଓ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ । ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଲିସ ସାଢେ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଲୁଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ କାର, ସ୍କୁଟି , ବାଇକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ,୬ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଏବଂ କଟୁରି ଖଣ୍ଡା, ଭୁଜାଲି ଆଦି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କଲା NHRC ଟିମ୍, ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ