ବାଲେଶ୍ବର ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା; ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୭୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ
ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ପାଖାପାଖି ୭ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 14, 2026 at 6:04 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ବାଲେଶ୍ବର । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତା, ରୁପ୍ସା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁନଃ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ 4 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ବର ବ୍ଳକରେ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ODRAF ର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଅଛି । ODRAF ର ଅଧିକ ଟିମ୍ ପାଇଁ SRC ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ବାହାନଗାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ସଦର, ରେମୁଣା ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯଦି ଆହୁରି ପାଣି ଆସେ ତେବେ ଜଳେଶ୍ବର, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଭୋଗରାଇ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହ ଉଚିତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ବାହିତ ରୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।ଏଥର ବି ଆମର ଚେଷ୍ଠା ରହିବ ଯେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, CSO, RWSS ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆମ ପାଖରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି । ଆମ ପାଖରେ ପଲିଥିନ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଏହାସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଟକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଗାଯାଇଛି ।"
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲକର ୪୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି । ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯେହେତୁ ଜଳକା ନଦୀର ପାଣି ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର ସଦରର ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ୨ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସମୁଦାୟ ପାଖାପାଖି ୧୭୧ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇସାରିଲାଣି । ପାଖାପାଖି ୭୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି । ଆମେ ୭ ହଜାର ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିସାରିଲୁଣି। ୧୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ୩୨୦୦ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗୋ'ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବି ଜଳସ୍ତର କମିଯିବ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବନହାନୀ ଖବର ଆସିନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାରଣ କରୁଛୁ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍, ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ବନ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର , ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର