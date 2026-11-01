ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା: ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍
କଟକଣା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସଜୀବୀ ୟୁନିଅନର ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 1, 2026 at 2:19 PM IST
FISHING BAN FOR OLIVE RIDLEY TURTLES, ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ୭ ମାସ ଲାଗୁ ହେବ । କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରକୁ ଆଗମନ କରିବା ସହ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବାଛିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯେଭଳି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀର ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣି ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ନିଷିଦ୍ଧଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା, ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ନ ଥାଏ ।
ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରରେ ଟ୍ରଲର ଚାଳଚଳ ସଂପୂଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଥାଏ । ହେଲେ ଏହାକୁ କେତେକ ଟ୍ରଲର ଚାଳକ ଉଲଘଂନ କରି ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ସାଗର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କିଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକଣା ଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ, ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ କହିଚନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ମେ ମାସ ୩୧ ଯାଏ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ହେବ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରି କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରକୁ ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।"
- ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ୮୯୮ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
- ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୫୬୮ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
- ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭୦ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ । ପରିବେଶବିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବନ ବିଭାଗ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛି ।
ପରିବେଶବିତ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉ । ସମୁଦ୍ରର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ିକଡ଼ି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ । ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କିଭଳି ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମୃତାହତ ହେବେ ନାହିଁ । ବେଳାଭୁମିକୁ ସଫା ରଖାଯାଉ । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୁମିକୁ ଆସି ପିକନିକ୍ କରିବେ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିକନିକ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ । ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଉ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ୟୁନିଅନର ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି,"ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସ ଧରି ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଏବେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡୁଛି । ଅନେକ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ମାଛ ମାରିବାକୁ କଟକଣା ଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ୬ ମାସ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ସରକାର ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ । ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ! ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ