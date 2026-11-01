ETV Bharat / state

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା: ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍

କଟକଣା ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସଜୀବୀ ୟୁନିଅନର ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Restrictions imposed on sea fishing for the protection of Olive Ridleys; special teams to patrol the prohibited zones.
ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା: ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

FISHING BAN FOR OLIVE RIDLEY TURTLES, ପୁରୀ: ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା: ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ୭ ମାସ ଲାଗୁ ହେବ । କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରକୁ ଆଗମନ କରିବା ସହ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବାଛିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯେଭଳି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀର ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣି ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ନିଷିଦ୍ଧଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା, ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଅନୁମତି ନ ଥାଏ ।

ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯେଭଳି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀର ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣି ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ନିଷିଦ୍ଧଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ ।
ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଯେଭଳି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀର ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣି ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ନିଷିଦ୍ଧଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥାଏ । (ETV Bharat Odisha)

ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଭିତରରେ ଟ୍ରଲର ଚାଳଚଳ ସଂପୂଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଥାଏ । ହେଲେ ଏହାକୁ କେତେକ ଟ୍ରଲର ଚାଳକ ଉଲଘଂନ କରି ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଠିକ୍ ରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ସାଗର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କିଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକଣା ଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ, ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିହେବ ସେ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି ।

Fishing in the sea restricted to protect rare Olive Ridley turtles; special team to patrol the prohibited zone.
ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା: ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀ କହିଚନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ମେ ମାସ ୩୧ ଯାଏ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ହେବ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରି କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରକୁ ଆମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।"

ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରକୁ ଆଗମନ କରିବା ସହ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବାଛିଥାନ୍ତି ।
ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରକୁ ଆଗମନ କରିବା ସହ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବାଛିଥାନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ । ପୁରୀର ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୋଣାର୍କ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାଚେରି ତିଆରି କରାଯାଏ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ଟି ଟିମ୍ ରଖାଯାଏ । ୫ ଜଣ ୱାଚର୍ ଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ । ସମୁଦ୍ରରେ ପାଟୋଲିଂ ପାଇଁ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ମେରାଇନ ଫିସରି ରେଗୁଲେଟରି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ମାଛକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ନିଲାମ କରାଯାଏ । ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ-
  • ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ୮୯୮ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
  • ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୫୬୮ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
  • ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭୦ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା

ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ । ପରିବେଶବିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବନ ବିଭାଗ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛି ।

ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)


ପରିବେଶବିତ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉ । ସମୁଦ୍ରର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରଲର ମାଡ଼ରେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ିକଡ଼ି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ । ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯାଇ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ କିଭଳି ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ମୃତାହତ ହେବେ ନାହିଁ । ବେଳାଭୁମିକୁ ସଫା ରଖାଯାଉ । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୁମିକୁ ଆସି ପିକନିକ୍ କରିବେ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିକନିକ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ । ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଉ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉ ।"

ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)


ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ୟୁନିଅନର ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି,"ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ୭ ମାସ ଧରି ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଏବେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପଡୁଛି । ଅନେକ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ମାଛ ମାରିବାକୁ କଟକଣା ଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ୬ ମାସ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ସରକାର ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ । ଏହାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସିନେମା ହଲ୍ ! ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 90 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା: ଏପ୍ରିଲ ୨୮କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିବସ ପାଳିବାକୁ କଳାକାରଙ୍କ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ
OLIVE RIDLEY TURTLES ODISHA
ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା
FISHING BAN ODISHA SEA
FISHING BAN OLIVE RIDLEY TURTLES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.