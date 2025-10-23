ETV Bharat / state

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା: ବିରଳ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ କଟକଣା

ବିରଳ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁହେବ ।

New born Olive Ridley turtles on their way to sea
New born Olive Ridley turtles on their way to sea (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 10:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଋତୁ । ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ନେଇ ଲାଗିବ କଟକଣା । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା । ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡରେ ଯେପରି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ ନହୁଏ, ଏନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନେବ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ।

Fishermen not allowed for fishing in Puri Bay of Bengal as olive ridley breeding season arrives (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ:

ଚଳିତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ମେ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା କଟକଣା ଲାଗୁହେବ । ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା ୭ ମାସ ଧରି ଲାଗୁ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ରଲର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ମାଡରେ ଯେଭଳି ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି ।

Fisherman fishing in Bay of Bengal
Fisherman fishing in Bay of Bengal (ETV Bharat Odisha)

ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା:

ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଦେବୀ ନଦୀ ଓ କେଳୁଣି ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା, ଟ୍ରଲର ଆଦି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ କେତେକ ଟ୍ରଲର ଚାଳକ ଏହି ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରି ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମାରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ସଠିକ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପେଟ୍ରଲିଂ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ:

ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ସାଗର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କିଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ, ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଯାଇଛି ।

Motor Boat during Fishing
Motor Boat during Fishing (ETV Bharat Odisha)

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୁରଣ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମେ ମାସ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ହେବ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ଯେଉଁ ମାନେ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରି କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ତେବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।"




ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି:

ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପୁରୀର ବାଲୁଖଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୋଣାର୍କ ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାଚେରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨ ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ୫ ଜଣ ୱାଚର୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବରେ ରୁହନ୍ତି । ସମୁଦ୍ରରେ ପେଟୋଲିଂ ପାଇଁ ବୋଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ମେରାଇନ ଫିସରି ରେଗୁଲେଟରି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରକୁ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ମାଛକୁ ଜବତ କରାଯାଇ ନିଲାମ କରାଯାଏ । ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୧୭୦ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୫୬୮, ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ୮୯୮ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ପରିବେଶବିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବନ ବିଭାଗ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛି ।

fishermen not allowed for fishing in Puri Bay of Bengal from nov 1, 2025
fishermen not allowed for fishing in Puri Bay of Bengal from nov 1, 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି କଇଁଛ:

ମସିହାମୃତ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
୨୦୨୪-୨୫୧୭୦
୨୦୨୩-୨୪ ୫୬୮
୨୦୨୨-୨୩ ୮୯୮
New born Olive Ridley turtles on their way to sea
New born Olive Ridley turtles on their way to sea (ETV Bharat Odisha)



କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ:

ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଗର୍ବର କଥା । ଏହି କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପୁରୀରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ । ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ ଆସୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଫା କରାଯାଉନାହିଁ। ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରର ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ହେଲେ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲର ବିରୋଧରେ ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ଟ୍ରଲର ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବୈଠକରେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ । କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛି । ବନ ବିଭାଗ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁନି । ପ୍ରତିବର୍ଷ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବାଟ ମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏଣୁ ସରକାର ଏହାର କଡା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ବଢ଼ି ଚାଲିବ।"

New born Olive Ridley turtles on their way to sea
New born Olive Ridley turtles on their way to sea (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛର ୩୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା, ଗହୀରମଥାରେ ଟ୍ୟାଗିଂ, ଗୁହାଗଡ଼ରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ

ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପିଡ ବୋଟ ନାହିଁ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରକୁ ଧରାଯାଇପାରୁନି। ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି । ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସରକାର ମାତ୍ର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ୬ ମାସ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ସରକାର ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ । ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

OLIVE RIDLEY TURTLE CONSERVATION
BAY OF BENGAL PURI
OLIVE RIDLEY TURTLE HATCHERY
ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ କଇଁଛ
OLIVE RIDLEY TURTLE BREEDING SEASON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.