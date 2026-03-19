ବାଲେଶ୍ଵରରେ ସର୍ବାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ; ବିଦେଶ ଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସ୍କୁଇଡ, କଟଲଫିଶ
ଉପକୂଳର 6 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଚିଲିକାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ରକ ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି ।
Published : March 19, 2026 at 7:29 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ହୋଇଛି ହାରାହାରି ୧୧ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ । ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ହୋଇଛି ୯୧୯୩୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ । ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ ୪୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ବାବଦକୁ ୮୬୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ଵ ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ବର ।
ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ୧୧ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ବର । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାରାହାରି ୧ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜରା ୬୪୧ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଚିଲିକାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମୁଦ୍ରକ ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ, ସ୍କୁଇଡ, କଟଲଫିଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି । ପାରାଦୀପ ସହିତ କୋଲକତା, ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏୟାର କାର୍ଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଉଛି ।"
'ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା ମିଶନ'-
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମୋଟ ୯୧୯୩୦ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ ୪୭୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ ବାବଦକୁ ୮୬୬୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ଵ ଆଦାୟ ହୋଇଛି । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ 'ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା ମିଶନ' କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୦ - ୧୫୦ଟି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ଜାହାଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ବା MKUY ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ବା PMMSY ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗ୍ରହୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଜାହାଜ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଉପକୂଳରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ସୁବିଧା ନାହିଁ-
ପାରାଦୀପ, ଧାମରା, ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଳି ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ଓ ଫିଶିଂ ହାର୍ବର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ଜାହାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ Berthing ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଛଧରା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ଯ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ Arjipalli, Gopalpur ରେ ଗଭୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛଧରା ଜାହାଜ Berthing ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତି ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ବନ୍ଦରର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଗଭିର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଧରିବା ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ଷ୍ଟିଲ ବଡି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲା । ତାହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରେ Berthing ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ବଡି ଜାହାଜ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ Berthing ହୋଇପାରିବ ।
ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା-
ମତ୍ସ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ଉନ୍ନତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଯାଆଁଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଓ ୫ଟି ବେସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଯାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଚାନ୍ଦିପୁରର ବଳାରାମଗଡ଼ିରେ ଆଧୁନିକ ମାଛଧାରା ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ବାହାବଳପୁର ସ୍ଥିତ ମାଛଧରା ଜେଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟନିମନ୍ତେ ୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ରେମୁଣାରେ ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଖୁଚୁରା ମତ୍ସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ତାହା ସହ ବସ୍ତା ବ୍ଳକରେ ୭୮.୨୫ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପାଇକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ପଖରାବାଦ, ସାନଧନାଡି, ଖରାସହପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରାବାଲି, କଳାଶିମୁଳିକୁ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମତ୍ସ୍ୟଜିବୀ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭିଭିଭୂମି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଜମି ବା ପୋଖରୀ କିଣି ଅଥବା ଲିଜ ନେଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ୧୪୩୦୧୮ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି । ସେଥୁରୁ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ୬୫୭୩୦୭ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ସେଥୁମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶ ଶତକଡା ୦.୨୬ ଭାଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର