ETV Bharat / state

ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଛ ମାର୍କେଟର ବଦଳିବ କଳେବର: ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ BMC

ଆମିଷ ଏବଂ ପରିବା ହାଟ ଅଲଗା ହେବ । ଏନେଇ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

UNIT 4 FISH MARKET TO BE MODIFY: URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT AND BMC HAVE PREPARED A ROADMAP
୪ ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟର ବଦଳିବ କଳେବର: ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ BMC (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 9:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UNIT 4 MARKET MODIFICATION SOON, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଦଳିବ ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଛ ମାର୍କେଟର କଳେବର । ଆମିଷ ଏବଂ ପରିବା ହାଟ ଅଲଗା ହେବ, ଏନେଇ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ । ୪ ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ୪ ନଂ ମାଛ ମାର୍କେଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାନେଇ ସେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

୪ ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟର ବଦଳିବ କଳେବର: ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ BMC (ETV BHARAT ODISHA)

ହାଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପିଣ୍ଡି, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା । ଫଳରେ ହାଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁନିଟ ୪ରେ ନିର୍ମିତ ପଞ୍ଚଦ୍ଵୀପ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବାରୁ ସେ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ।

ରାଜଧାନୀର ସହରୀ ବଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଛ ମାର୍କେଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ମାଛ ମାର୍କେଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପରିମଳ ସୁବିଧା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବଜାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।


ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବଜାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହୋଲସେଲ୍ ଓ ରିଟେଲ୍ ମାଛ ବଜାର ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଛ ମାର୍କେଟ । ସେହିପରି ପାଣ୍ଡରାରେ ୫ ଏକର ଜମିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧୁନିକ ହୋଲସେଲ୍ ଫିଶ୍ ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡରା ମାଛ ଗଦି । ଏଠାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଆଇସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ୧୦୦ଟି ରିଟେଲ୍ କିଓସ୍କ ଓ ଦୈନିକ ୪୫୦ ଟନ୍ ମାଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ରହିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ ରହିଛି ।

TAGGED:

ବଦଳିବ ୪ ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ ର କଳେବର
UNIT 4 FISH MARKET
UNIT 4 MARKET MODIFICATION SOON
MINISTER KRUSHNA MAHAPATRA
UNIT 4 MARKET MODIFICATION SOON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.