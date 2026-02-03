ପ୍ରଥମେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ
ନୂଆ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା l ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l
Published : February 3, 2026 at 10:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା l ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିଠି l ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି l
ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ 21 ଯାଏଁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଗାଯିବ l ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି l 26ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଯାଏଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ କରିହେବ l ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ 28 ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି l ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି l
ସେହିପରି ନୂଆ 28 ଏନଏସି ଏବଂ 7 ପୌରପାଳିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 18 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଚିଠି l ଘୋଷଣାର 6 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ସାରିବାକୁ ସୀମା ପୁନଃନିରଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ l
ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । 11 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ । ନିକଟରେ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ।
ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ l ସବୁଥିରେ ବିଜେପି ଭଲ କରିବ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ l ପୁରୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ବି ଦଳ ଭଲ କରିବ l ସରକାର ଆସିଲା ପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଉପରେ l ଦଳ ଭଲ କରିବ l"
ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀକୁ ମୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଦାବୀ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଘୋଷଣା କଲେ l 32ଟି ୱାର୍ଡ ଏବଂ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ l ବିଜେଡି ପୁରୀରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ l 2025ରେ ଯେଉଁ ବଜେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ କହିଥିଲି ମୁନିସିପାଲିଟିକୁ କୋରପୋରେସନ କରାଯାଉ l ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ପୌର ନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିବ ନୂଆ ସହ ପୁରୁଣା NAC: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର