ETV Bharat / state

ପ୍ରଥମେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ

ନୂଆ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା l ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l

ପ୍ରଥମେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ
ପ୍ରଥମେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା l ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିଠି l ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି l

ପ୍ରଥମେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଏନଏସି ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ 21 ଯାଏଁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଗାଯିବ l ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି l 26ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ଯାଏଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ କରିହେବ l ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ 28 ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି l ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି l


ସେହିପରି ନୂଆ 28 ଏନଏସି ଏବଂ 7 ପୌରପାଳିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 18 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଚିଠି l ଘୋଷଣାର 6 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ସାରିବାକୁ ସୀମା ପୁନଃନିରଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ତୁରନ୍ତ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ l


ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । 11 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ । ନିକଟରେ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ।


ଏନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ l ସବୁଥିରେ ବିଜେପି ଭଲ କରିବ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ l ପୁରୀ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ରେ ବି ଦଳ ଭଲ କରିବ l ସରକାର ଆସିଲା ପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଉପରେ l ଦଳ ଭଲ କରିବ l"



ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀକୁ ମୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଦାବୀ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଘୋଷଣା କଲେ l 32ଟି ୱାର୍ଡ ଏବଂ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ l ବିଜେଡି ପୁରୀରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ l 2025ରେ ଯେଉଁ ବଜେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ କହିଥିଲି ମୁନିସିପାଲିଟିକୁ କୋରପୋରେସନ କରାଯାଉ l ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର l"


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ପୌର ନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିବ ନୂଆ ସହ ପୁରୁଣା NAC: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ ୫ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ୨୪ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି; ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NAC AND MUNICIPALITIES ELECTION
ପୌର ନିର୍ବାଚନ
MUNICIPAL ELECTIONS IN ODISHA 2026
NAC ELECTION ODISHA 2026
NAC AND MUNICIPALITIES ELECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.