ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼, ଏହି ଦିନ ମାଗଣାରେ ବୁଲିବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ । ଜାନୁଆରୀ 24 ଏବଂ 25ରେ କୌଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ।
Published : December 18, 2025 at 3:10 PM IST
ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼, ବସିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏହାକୁ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନା କରାଯିବ, ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଯାତ୍ରୀନିବାସ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ । ଏହି ବୁଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି ।
ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼, ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ୬୦ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ୍, ଏକାଧିକ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର, ୧୦୦ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ବିଶୋଧନ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଓ କୋଣାର୍କ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ମାଘ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ସପ୍ତମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପରିମଳ, ଯାନ ବାହାନ ପାର୍କିଂ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।ଏହାସହ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ, ଏହି ଦୁଇ ଦିନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଜାନୁୟାରୀ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ ହେବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ସକରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ, ଏହି ଦୁଇ ଦିନ କୌଣାର୍କ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।"
ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଲ୍ଲିକ, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସଚିନ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନେବେ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଖୋଳାହେଲା ଟନେଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ