ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ, ୯ ଦିନରେ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ : ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ।
Published : April 18, 2026 at 10:35 PM IST
RATNA BHANDAR INVENTORY ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୭ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଦିନ ୧୨ଟା ୦୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୨୫ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଏଥିସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ମେଳକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କୁ ବଣିଆ ସେବକ ଏବଂ ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ରତ୍ନ ପଥର ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଥ୍ରୀଡି ସ୍କାନିଙ୍ଗ କରାଯାଇ ଇ କ୍ୟାଟଲକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ନମ୍ବରିଂ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ମେଳକ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ କିଛି ରତ୍ନ ପଥର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୬ ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ପଥରକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ରତ୍ନ ପଥରକୁ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ । ଆଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ନୀତି ବହୁଳତା ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭିତର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମୟ ବାହାର କରାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟ ୯ ଦିନରେ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଛି ।"
ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ସିନ୍ଦୁକରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରଖାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୧୧ ପରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣନା ଶେଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ଆଗାମୀ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗତ ୧୩ ତାରିଖରୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
