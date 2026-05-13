କୋଟିଆରେ ଶତପ୍ରତିଶତ; ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ: ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜନଗଣନାର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ଜନଗଣନା ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 13, 2026 at 4:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ସେହିପରି କୋଟିଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ।
ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି, "୧୫ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Self-Enumeration ବା ସ୍ବ-ଗଣନା ଚାଲିଥିଲା ।ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ https://se.census.gov.in ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ ଜରିଆରେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏପ୍ରିଲ ୧୬ରୁ ମେ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗଣନା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ୩୩ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପଚରା ଯାଉଥିଲା । ଏହାକୁ ସାରିବାକୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡିଲେ ସବୁଠି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ଗତ ମାସ ୧୬ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ଫ ଏନୁମୋରେସନ ବା ସ୍ୱ - ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୨.୩ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକ ନିଜର ଗଣନା କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତାଲିକା ମେଳକ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି କେହି ରହିଯାଇଥା'ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଶୁଳ୍କ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ୧୮୫୫ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫିଲଡ ୱାର୍କ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତଥ୍ୟ ସଂକଳନ ଚାଲିଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସରିବ । ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶତପ୍ରତିଶତ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ମେ' ୧୬ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କୋଟିଆ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ଘର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କୁ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଠାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରି ଏହାକୁ ଶେଷ କରିପାରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବାକିନାହିଁ । ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠି କାମ ସରିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି: ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁରେ ଚଲାଇଛି ଜନଗଣନା, ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର