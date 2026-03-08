ETV Bharat / state

କୋଲକାତାରେ 'ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ-2026'; ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ 'ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ-2026' ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ODISHA UTSAV 2026
କୋଲକାତାରେ 'ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ-2026' (CULTURE MINISTER SURYABANSHI SURAJ SOCIAL MEDIA PAGE SCREEN GRAB)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 10:35 PM IST

କୋଲକାତା: "ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ।" କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ‘ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ - ୨୦୨୬‘ ପାଳନ ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ । ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆ ରାଜ୍ୟଦୂତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସହୃଦୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ।

ଆଜି କଲିକତାସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ‘ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ - ୨୦୨୬‘ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ । ଆଜିର "ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।

ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦିଓ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ଭାବରେ ରହିଛି । ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ 'ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬'ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।

ଏଥିସହ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉକ୍ତ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ଏହି ଦିନିକିଆ ଉତ୍ସବରେ କୋଲକାତାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

