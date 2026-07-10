ITEP ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ
ବି.ଏସସି. ବି.ଏଡ୍, ବି.ଏ.ବି.ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 10, 2026 at 10:57 PM IST
ITEP First merit list, ଭୁବନେଶ୍ବର: ITEP (ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍) 4 ବର୍ଷୀୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବି.ଏସସି.ବି.ଏଡ୍, ବି.ଏ.ବି.ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବି.କମ୍. ବି.ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ (ଡିଗ୍ରୀ) କଲେଜର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ।
ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ନିମନ୍ତେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (Integrated Teacher Education Programme- ITEP) 4 ବର୍ଷୀୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନ୍ୟାସନାଲ କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ (National Common Entrance Test- NCET)ର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବମୋଟ୍ ୧୫୦୦ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି । ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ୬୪୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୪୬୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ୫୬୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ ୯୦୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଚୟନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବି.ଏସସି. ବି. ଏଡ୍ ଏବଂ ବି.ଏ.ବି.ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ବି.କମ୍. ବି.ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ (ଡ଼ିଗ୍ରୀ) କଲେଜର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି ।
ବି.ଏସସି. ବି.ଏଡ୍ ପାଇଁ ୫୫୦ ଜଣ, ବି.ଏ. ବି.ଏଡ୍ ପାଇଁ ୮୦୦ ଜଣ ଏବଂ ବି.କମ୍. ବି. ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୧୧୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୧୩ ଜୁଲାଇରୁ ୧୫ ଜୁଲାଇ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଫ୍ରିଜ୍/ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ପାରିବେ । ଫ୍ରିଜ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଡମିଶନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ । ୧୩ ଜୁଲାଇରୁ ୧୫ ଜୁଲାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ । ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସିଟ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଡମିଶନ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା B.Ed, M.Ed ଓ B.H.Ed ପ୍ରବେଶିକା ରେଜଲ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- +2 ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି; କମ୍ ମାର୍କ ରହିଲେ ପୁରୁଣା ମାର୍କସିଟ୍ ରହିବ ବଳବତ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର