ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ; ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ । ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

First meeting of the high level committee
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ (Etv Bharat)
Published : December 24, 2025 at 2:48 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାନଦୀ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଏହି ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ (Etv Bharat)

କମିଟି ଆଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରା ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାହା କରାଯିବ ବୋଲି ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବେ। ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଜି ପିତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଟ୍ରିବୁନାଲ ଶୁଣାଣିରେ କେବଳ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମିଟିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ,ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ,ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରୟାସକୁ ନୀତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା । ଏହି କମିଟି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ -ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ

ଏହି ବୈଠକ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ନେଇ ସରକାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉ। ସାରା ଦେଶରେ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିବୁନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ତଥ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ- ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ

ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ବୃହତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ରିବୁନଲରେ କି ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀ ଓ଼ଡିଶାର ଜୀବନ ରେଖା । ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ତଥା କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ।

କେବେ ଓ କାହିଁକି ଗଠିତ ହେଲା ମହାନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବୁନାଲ

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ୨୦୧୭ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଭାରତୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂହ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ କୌଣସି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାନଦୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବୁନାଲ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

୨୦୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ । ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା କଥା। ହେଲେ ଏହାକୁ ପୁଣି ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନ ବାହିରିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ଏ ଏମ ଖାନଭିଲକରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ଗତ ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖାନ ଭିଲକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୩ ଜଣିଆ ନ୍ୟାୟିକ ଟିମ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପରେ ମେ ମାସରେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ହୀରାକୁଦଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ, ଲିଗାଲ ଟିମ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

