ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ, ୭ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
୧ରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୨ ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା । ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 30, 2026 at 6:09 PM IST
ODISHA WEATHER UPDATE, ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ । ୩ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ରୁ ୫.୮ କି.ମି. ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମୌସୁମୀର ସକ୍ରିୟତା ଓ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ୧ ତାରିଖରୁ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୨ ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା । ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 30, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall, Heavy to Very Heavy Rainfall Warning.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/aXqglQ9hYi
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ଏହାସହ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ । ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୩ ଓ ୪ ତାରିଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୨୦୯ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ୧୧୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରୁ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି । ଜୁଲାଇରେ ଯଦି ଭଲ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବାର କାରଣ ଏଲନିନୋ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଓୟୁଏଟିର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରହିଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ନୟାଗଡ଼କୁ ଛାଡିଦେଲେ ୨୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି । ଏନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଯାହା ଚେତାବନୀ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମାଟିର କିସମ ଦେଖି କେଉଁଠି କେଉଁ ଚାଷ କରିହେବ, ସେହି ମୁତାବକ ଆଉ ମାଟିର ଆଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେହି ମୁତାବକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ସତର୍କତାର ଓ ସଚେତସନତାର ସହ ରହି ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ଆହୁରି ୭ ଦିନ ଛେଚିବ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IMD ଆଲର୍ଟ: ଜୁଲାଇ ୩ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର