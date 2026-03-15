ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଁଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୧୦ ହଜାର ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ; କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ

ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ୧୦,୨୨୦ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ରଷିକୁଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

first day olive ridley turtles mass nesting at Rushikulya berhampur
ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୧୦ ହଜାର ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 8:47 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ। ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ କିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବାକି ବେଳାଭୂମିରେ କଇଁଛଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଜର ଆସିନାହିଁ । ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ରାଜ୍ୟର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଁଣରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ । ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ୧୦,୨୨୦ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଆସି ରଷିକୁଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫,୭୦୦ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ

ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଋତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ । ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, 2021ରେ ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ 27 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 2 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 2006ରେ 4 ଏପ୍ରିଲରୁ 7 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏକ ମାସ ବିଳମ୍ୱରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ରଷିକୁଲ୍ୟାର ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବେଳାଭୂମିରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ

ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବେଳାଭୂମି ପଟକୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଶନି ଖୋଖର । ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଖରକୁଦା ଏବଂ ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ବେଳାଭୂମିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୫୦ଟି ସେଗମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।ରଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣାବନ୍ଦରଠାରୁ ପ୍ରୟାଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରଲର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହା ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେଙ୍କ ବସା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ YouTube ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣ ବସା ବାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 2024-25 ମସିହାରେ 9 ଲକ୍ଷ 4 ହଜାର 517 କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 5 ହଜାର 704 ଅଲିଭ୍ ରିଡଲଙ୍କ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଅଲିଭ୍ ରିଡଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି
ସମୁଦ୍ର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପ୍ରୟାସକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଏନଜିଓ, ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍କଲ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଭୂମିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୀଡ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରେଞ୍ଜରେ 11ଟି ଅନ୍-ଟୁର୍ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ରହିଛି । ଏଥିସହିତ 50ଟି ସୁରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହ୍ୟାଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ।


ମାସେ ବିଳମ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଣଅଅଣ୍ଡାଦାନ

ରଷିକୁଲ୍ୟା କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଂପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକମାସ ବିଳମ୍ୱରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଗହୀରମଥା କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଏପରି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବିଳମ୍ୱ ହେଉଛି । ତାଛଡା, ବିଳମ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣାପବନ ବୋହିବା ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବିଳମ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେଙ୍କ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାପବନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ ।

ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ଚାଲିବ । ଆଗାମୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଇଁଛ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ଏପରିକି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଳରାଶିରେ ହଜାର ହହଜାର କଇଁଛ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତବର୍ଷ ବହୁ କଇଁଛ ଏହି ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ବିଳମ୍ବ ପଛର କାରଣ କଣ
ଅଲିଭ୍ ରିଡଲଙ୍କ ଗଣବସା ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ଢାଞ୍ଚା, କୂଳ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା, ବେଳାଭୂମି ବାଲିର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ପରିବେଶ ଏବଂ ବାଲି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଜନନ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସା ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ହେବା ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମେତ ଉପକୂଳୀୟ ଭୂ-ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଇଁଛଙ୍କ ବସା ନିର୍ମାଣର ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଚରେ ଗଣଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ପରେ ପୋଡୁମପେଟା , ଗୋଖରକୁଦା , ପୁରୁଣାବନ୍ଧ, ଅଗସ୍ତିନୂଆଗାଁ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିଦ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର/ବ୍ରହ୍ମପୁର

