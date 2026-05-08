ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସରିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ । ଚଳିତବର୍ଷ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମାପନ ହେବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

first coordination meeting for the Puri Rath Yatra
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ
Published : May 8, 2026 at 7:56 PM IST

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବସିଲା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୁରୀ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା , ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି କିଭଳି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୮୧୮ ଖଣ୍ଡ କାଠର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ୭୧୦ ଖଣ୍ଡ କାଠ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଚାରମାଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଏକ ସେଟ୍ ତାଳ ଗଛ କାଠ ଅଣାଯିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା କରାଯିବ । ଅସ୍ବାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।୧୬୦୦ ମିଟର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରଥ କନା ଆସିବ। ରଥ ଦଉଡି଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କତା ନିଗମ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୨୮ଟି ରଥ ଟଣା ଦଉଡି଼ ଏବଂ ୬ଟି କଡର୍ନ ଦଉଡି଼ ପହଞ୍ଚାଇବ । ସେହିପରି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସାହି, ସବୁ ବାଇଲେନରେ ଦୁଇ ଥର ଡ୍ରେନ ସଫା ହେବ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଓ ପୋଲିସ ପାଇଁ ୬୦୦ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୬୦୦ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ହେବ। ଡ୍ରୋନ ଦ୍ବାରା ମଶା ତେଲ ପକାଯିବ । ସମସ୍ତ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ସ୍ଲାବ ପକାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ‌ସମସ୍ୟା ମୁକୁଳା ନଳା ଉପରେ ମେ' ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଲାବ ପକାଯିବ । ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ।

ପୁରୀର ତାଳବଣିଆଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ । ମାଳତୀପାଟପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବସ ରହିବ । ସେଠାରେ ୨୦୦୦ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ୧୦ଟି କ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ିଚାଳନା ରୋକିବାକୁ ଇଣ୍ଟର ସେପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ।

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଆଜିର ବୈଠକରେ ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ସବୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମେ' ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ଯ ଶେଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ୧୬୦୦ ଶୌଚାଳୟ ହେବ। ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇ କଡା ନଜର ରଖାଯିବ ।"

ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯାହାବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର କରାଯିବ। ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି । ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ ।"

ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ। ୨୫ଟି ଟାଙ୍କର ସହ ୧୦୦ଟି ପିଭିସି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ୧୮୫ଟି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫର୍ମ ଟ୍ୟାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ୧୯ଟି ଓଭର ହେଡ ଟାଙ୍କିର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୁନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆଠଟି ଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୨୩ଟି କ୍ରେନ୍ ରହିବ। ଗତବର୍ଷ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୩୬୬ଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ୪୦୦ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କ୍ରାଉଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯିବ । ୬୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ ବୋର୍ଡ ରହିବ । ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗି ଡ୍ରାଏ ରନ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ ସହ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏନଏସଜି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସହ ୨୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ Bulk Messaging Service ରହିବ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚନା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"

ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟିମ୍, ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ ମୁତୟନ ହେବେ। ପ୍ରବଳ ଯାନବାହାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାର୍କିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରାଇ ଆପର ସହଯୋଗ ନିଯାଯାଇଛି । Integrated control room ସହ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ । ନିୟମିତ ସବୁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଜ କରାଯିବ । ଅମାନିଆ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ୨୨୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସମେତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ମୁତୟନ ରହିବେ । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଯେଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଏହା ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ । ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରାଯାଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସୂଚନା ପାଇବେରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ।"

ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସନନ୍ଵୟ ବୈଠକ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ତେବେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ, ସେନେଇ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।"

ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ବୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡଃ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର, ଆଇନ ସଚିବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେବାୟତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସଚେତନ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।


