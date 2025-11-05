ETV Bharat / state

ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରଥମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ

ଗୋପାଳପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ । ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।

Boita Bandana and cultural programmes arranged in Gopalpur beach, Berhampur
Boita Bandana and cultural programmes arranged in Gopalpur beach, Berhampur (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ । ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Boita Bandana and cultural programmes arranged in Gopalpur beach, Berhampur (ETV Bharat Odisha)


କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ । ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ ହେବ ଚିତାକର୍ଷକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଳାସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।


ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ:
ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଅବସରରେ ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ କଦଳୀ ପଟୁକା ଡ଼ଙ୍ଗା ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ବୋଇତକୁ ବନ୍ଦାଣ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଳରାଶିରେ ଏହାକୁ ଭସାଇବା ସହିତ ଓଡିଆ ପୁଅର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା । ଏହି ଅବସରରେ ବେଳାଭୂମିରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।


ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା:

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଆ-କା-ମା-ବୈ । ଏହି ଉତ୍ସବ କଳିଙ୍ଗର ନୈବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବଗାଥାକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତିଭାଶନଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରବର୍ଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ପୁରାତନ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଇତରେ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଆର୍ଣୀ ଏ.ଡି.କଲେଜର ବରିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱି.କିର୍ତ୍ତିଭାଶନ କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏକ ଗୌରବର ଦିନ । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଗୋପାଳପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ । ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଗାଥା ବହନ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ବିଦେଶ ଯାଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଆଣୁଥିଲେ । ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ ଭଳି ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସାଧବପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି । ଆମେ ସେହିପରି ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଦାୟଦ ହୋଇ ଗର୍ବିତ ମନେକରୁଛୁ ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଡା.ଶ୍ରବର୍ଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାୟିତ୍ବ ସଠିକ ଭାବେ ତୁଲାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ।"

ସରିଲା ଧର୍ମମାସ:

ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବମୁଖର । ଏହି ଅବସରରେ ମହୋଦଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଭୋର ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କଦଳୀ ପଟୁଆ ସହିତ ରଙ୍ଗୀନ ବୋଇତ ଭସାଇ ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ଭଳି ପୁରାତନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

