ETV Bharat / state

ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ; ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇ ହେଲେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ

ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

adapa abadha
ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଆଜି ବାହାରିଛି ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା । ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯାଏ । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ ।

ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ାର ବେଶ୍ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଅବଢ଼ାକୁ ନିଜର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୃପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ନିଜର ପିତୃ ପୁରୁଷ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଏଣୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଆଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇବା ସହ ନିଜେ ସେବନ କରନ୍ତି ।

adapa abadha
ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ରାତି ୯ଟା ରାତିରୁ ୩ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
adapa abadha
ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)



ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ବହୁତ୍ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ଆଜିର ଶରଧା ବାଲି ଭକ୍ତମୟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାରା ଭାରତରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ କେହି ହାତ ଛଡା କରିବାକୁ ଚାହୁନାହାଁନ୍ତି ।"


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର ତଥା ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ରାତି ୯ଟାରୁ ରାତି ୩ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ।"



ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରଶାସନ ଗାଇଡ ଲାଇନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଭକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଆଜି ରାତିରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ
RATH YATRA 2026
ADAPA ABADHA RELEASED
ADAPA ABADHA GUNDICHA TEMPLE
ADAPA DARSHAN GUNDICHA TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.