ETV Bharat / state

ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସହ ୩ କାର୍ ଜବତ

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆମେରିକା ମେଡ ୧ଟି ବିଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ ୯,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ତା

firing case in khurdha, 8 accused arrested
ଦାଦାବଟି ପାଇଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସହ ୩ କାର୍ ଜବତ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 6:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମଡେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାନବରଜ ସଡ଼କ ସାହିରେ ଘଟିଥିବା ଆପରାଧିକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ । ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ।

ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାକର ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ପାନବରଜ ମୌଜାରେ ପ୍ଲଟିଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ । ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଏହା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮:୩୦ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜରିପୁଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ପାନବରଜକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୩୦ ସମୟରେ ପାନବରଜ ସଡ଼କ ସାହି ନିକଟରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଓରଫ୍ ମିକୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନିଲ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ଆହତ ଅନିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋରଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖୋରଧା ଏସପି ପରମାର ସ୍ମିଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ SDPO ପଙ୍କଜ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ମଡେଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେରିକା ତିଆରି ଗୋଟିଏ ବିଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, ୪ ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି,୩ଟି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍, ସୁଜୁକି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଓ ସ୍କର୍ପିଓ, ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ନଗଦ ୯,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ, ଶେଖ୍ ନସିମ, ମେହେରାଜ ଖାନ, ରୋଷନ୍ ମହାରଣା, ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ପରେଶ ମହାନ୍ତି , ସୌମ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି । ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ କେସ୍ ନଂ- ୪୫୭/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରି BNS ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଏବଂ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଆଉ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଭୟ, ଅଗଷ୍ଟ ୪ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର

TAGGED:

SP PRESS MEET
KHURDHA SP
CRIME IN KHORDHA
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି
FIRING CASE IN KHURDHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.