ETV Bharat / state

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଦୁଇ ଗୁରୁତର: ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିନ ଅରଡ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । କଣ ରହିଛି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପଛର ରହସ୍ୟ ? ପଢନ୍ତୁ, ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

firing reported in balasore late at night
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 12:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ଵର: ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧିନ ଅରଡ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରସାଦ । କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି

ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନେକ ବାର ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବା ଘଟଣା ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛି।

ଏହା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ-ଏସ଼ଡିପିଓ

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଦର ଏସ଼ଡିପିଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଏହା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ। ବରଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଭିତରରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଏପରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ମତାନ୍ତର ଏହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ବୋଲି ଏସଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

POLICE
FIRING AT LATE NIGHT
BALASORE CRIME
ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
BALASORE FIRING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.