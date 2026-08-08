ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି କୁଆଖାଇ ! ୫ ବର୍ଷରେ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ
କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭାସିଯିବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଆଉ ଜଣକ ମୃତ୍ୟଦେହ ମିଳିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଇଁ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 8, 2026 at 8:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତକାଲି କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭାସିଯିବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କାଲି ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରଡିହ ଗ୍ରାମର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା । ଆଜି (ଶନିବାର) ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୪୫ ବେଳକୁ ବାଲିରେ ପୋତିହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଲୱେ କଲୋନୀର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ୪ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭୋଜି କରିବାକୁ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ନଦୀ ପଠା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୋଜି କରିଥିଲେ । ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ବାସନ ଧୋଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ଗଭୀର ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇ ଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । କୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ମଣିଷକୁ ଟାଣି ନେଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଯାହା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଖାଇରେ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି । ନଦୀର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ପିକନିକ୍ ଓ ଛୁଟିଦିନରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ।
କୁଆଖାଇରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ:
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁଆଖାଇରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
- ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରିମୁଣ୍ଡ ଗାଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ୨ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଇ ବାସନ ଧୋଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିଲା ।
- ଗତ ମେ' ୯ ତାରିଖରେ ସତ୍ୟ ବିହାରର ଆଶୁତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ (୧୪) ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ବାଲିଘାଟ ନିକଟରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଅଗ୍ନିଶମବାହିନୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲା।
- ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୧ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କୁଆଖାଇରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡି ୪ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଛାତ୍ର ପିକନିକ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
'ପହଁରା ନ ଜାଣି ନଦୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ'
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ନାରାୟଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି,"କୁଆଖାଇରେ ବଢୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନରେ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଉଛି । ନଦୀର ଗଭୀର ଜଳକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ପହଁରା ନ ଜାଣି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । "
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନଦୀ ପଠାରେ ଭୋଜି ହେଲା କାଳ; କୁଆଖାଇରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଜଣକ ମୃତଦେହ ଠାବ, ଆଉ ଜଣକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର