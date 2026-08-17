ବନ୍ୟା ସମୟର ଦେବଦୂତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି; ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ୧୩ଜଣଙ୍କୁ କଲେଣି ଉଦ୍ଧାର
ସିଦ୍ଧବାଲି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାପାଣିରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଟିମ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହନ୍ତି
Published : August 17, 2026 at 3:04 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ । ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିିଛି । ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦେବଦୂତଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
ରବିବାରଠାରୁ ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳସାହି ସେବାଶ୍ରମରେ ୨୫୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ । ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରଯାଇ ପାରି ନଥିଲା । କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାରା ରାତି ସ୍ଥିତି ଉପର ନଜର ରଖିଥିଲେ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ରବିବାର ରାତିରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ସିଦ୍ଧବାଲି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାପାଣିରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଟିମ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର।
ଅନ୍ୟଏକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ସକାଳ ୬ଟାରେ ୧୧୨ରୁ ଏକ କଲ୍ ପାଇ ରାଜନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଷଣ୍ଢପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସିଦ୍ଧବାଲି ଗାଁର ଏକ ବେସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୭ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପାଳପାଟଣାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।”
ପ୍ରତାପ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଖୁବ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଥିଲା । ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିକି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କହିିବା ଅନୁଯାୟୀ, “ ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ୧୧ କେ.ଭି. ତାର ସବୁ ଝୁଲି ରହିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଗଛରେ ବୋଟ୍ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ବୁଡ଼ିଯିବା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ତଥାପି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। “
ସେହିପରି କରନ୍ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି, “ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପୁରା ରାତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଫଳରେ ଆମ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ। ଲୋକ ଜଣକ ଗଛ ଉପରେ ଲାଗି ରହି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି ସାଢ଼େ ୬ କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲୁ"।
ବିପଦ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏପରି ସହଯୋଗ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢାଇବା ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ସାହାସ ଯୋଗାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାପାଣି ଘେରରେ କୁଳସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଫସିଛନ୍ତି ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅନ୍ତେବାସୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 255 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିଲେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍