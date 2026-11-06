ରାଜଧାନୀରେ ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଦୋକାନ: ୩୬୦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗାଇଡଲାଇନ୍
ବାଣ ବଜାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ଦୋକାନ ପିଛା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନର ବାଣ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ଉଲଂଘନ କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 6, 2026 at 3:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୁଛି ଦୀପାବଳି । ଏଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଅନୁମତି ଦେଇ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏଯାଏ ୩୬୦ଟି ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲାଣି ବୋଲି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ବାଣ ବଜାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ଦୋକାନ ପିଛା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନର ବାଣ ଆଦି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି କଟକଣା ଉଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବିଶେଷକରି ଖୁଚୁରା ବାଣ ବେପାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
ରାଜଧାନୀରେ ବାଣବଜାର ପାଇଁ ୨୫ଟି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ବରମୁଣ୍ଡା ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଜଟଣି, ରସୁଲଗଡ଼, ଡମଣା, ବଡ଼ଗଡ଼, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ତମାଣ୍ଡୋ ଆଦିରେ ୨୫ଟି ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଛି । ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ୫୦ଟି ଦୋକାନ ରହିବା ଦୋକାନ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମ୍ରେ ୩ମିଟର ଓ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ୫୦ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା । ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତି ବେଶିରେ ୩୦୦ କେଜି ଓଜନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆତସବାଜୀ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିପାରିବେ । ଏଥିସହିତ ୧୨୫ ଡେସିବେଲ୍ ଶବ୍ଦ ଥିବା ସବୁଜ ବାଣକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।
୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ବାଣବେପାରୀଙ୍କ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆଉ କିଛି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଛି । ଦୀପାବଳି ରାତି ୭ଟାରୁ ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଯିବ । ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ।
ରସୁଲଗଡ଼ରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁଡୁ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ୫ ତାରିଖରୁ ୮ ଯାଏ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ, ପୋଲିସ ଆଦିର ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ମାନି ଆମେ ଦୋକାନ କରିଛୁ । ପାଣି ବାଲଟି, ବାଲି ଆଦି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାବକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏବେ ଅଳ୍ପକିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ସବୁବେଳେ ହୋଲସୋଲ ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଗଲାଣି । ବେପାର ସାମାନ୍ୟ ମାନ୍ଦା ରହୁଛି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଗ୍ରୀନ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଗୁଡୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଣ ବଜାରରେ ଦୀପାବଳି ଧମାକା; ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ 15% ବଢ଼ିଲା ଦର, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟ୍-ବଲ୍ ବାଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାସି 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଷବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର