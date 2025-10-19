ରାତି ପାହିଲେ ଦୀପାବଳି, ବାଣ ବଜାରରେ ବଡ ଗହଳି
ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ହନୁମାନ ଗଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗିଟାର ବାଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ।
Published : October 19, 2025 at 10:06 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଜମୁଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ସହର ସମେତ ଆଖପାଖରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଛି ଅନେକ ବାଣ ଦେକାନ । ଯେଉଁଥିରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ହନୁମାନ ଗଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗିଟାର ଭଳି ବାଣ । ଚଳିତବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଣ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲାଠି, ମୀନାକ୍ଷୀ ନଗର, ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବଜାର ଖୋଲିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ୍ ସାପୁଆ ନାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ୧୫ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲାଠି ରାସ୍ତା ସରସ୍ବତୀ ନଗର ନିକଟରେ ଆଉ ୭ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୨ଟି ବାଣ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ ବାଣପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପାନୀର ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୪୩୪ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨ ଦିନ ଦୀପାବଳି ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିଲା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦିନକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଦିନ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସେପଟେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସହରରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତଥର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷା ଫିକା ପକାଇଦେଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ:
ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆ, ବରଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ପଡିଆ ଭଳି ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଯାଇ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆରେ ଥିବା ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତମାଣ୍ଡୋ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତା ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଫାୟାର ଏସଟିଙ୍ଗୁସନ (Fire extinguishing) ପାଣି, ବାଲି ଓ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି no smoking ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ସହ କେହି ଯେପରି ପଡିଆରେ ସିଗାରେଟ ନ ଟାଣିବେ ଓ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଜିକେ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ବୁଲୁଛି ।"
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ, ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏଥର ପାଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବିକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେହିପରି ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିନିରାପତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
