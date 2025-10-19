ETV Bharat / state

ରାତି ପାହିଲେ ଦୀପାବଳି, ବାଣ ବଜାରରେ ବଡ ଗହଳି

ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ହନୁମାନ ଗଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗିଟାର ବାଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ।

Firecracker selling In Berhampur And Bhubaneswar For Diwali 2025
Firecracker selling In Berhampur And Bhubaneswar For Diwali 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 19, 2025 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଜମୁଛି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ । ସହର ସମେତ ଆଖପାଖରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଛି ଅନେକ ବାଣ ଦେକାନ । ଯେଉଁଥିରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ହନୁମାନ ଗଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗିଟାର ଭଳି ବାଣ । ଚଳିତବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡେଙ୍ଗାପଦର ଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଣ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲାଠି, ମୀନାକ୍ଷୀ ନଗର, ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବଜାର ଖୋଲିଛି ।

Firecracker selling In Berhampur And Bhubaneswar For Diwali 2025 (ETV Bharat)




ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ଧପସରା ରୋଡ୍ ସାପୁଆ ନାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ୧୫ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଲାଠି ରାସ୍ତା ସରସ୍ବତୀ ନଗର ନିକଟରେ ଆଉ ୭ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି । ସମୁଦାୟ ୨୨ଟି ବାଣ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି । ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ନାମୀଦାମୀ ବାଣପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପାନୀର ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏପରିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ୪୩୪ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨ ଦିନ ଦୀପାବଳି ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଥିଲା ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଦିନକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଦିନ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ସେପଟେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସହରରେ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଚଳିତଥର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନର ବର୍ଷା ଫିକା ପକାଇଦେଇଛି ।

FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR
FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR (ETV Bharat)

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ:

ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆ, ବରଗଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ପଡିଆ ଭଳି ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଏହାସହ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍‌ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡିକୁ ଯାଇ ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆରେ ଥିବା ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡିକର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତମାଣ୍ଡୋ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତା ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଫାୟାର ଏସଟିଙ୍ଗୁସନ (Fire extinguishing) ପାଣି, ବାଲି ଓ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ ସହ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି no smoking ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ସହ କେହି ଯେପରି ପଡିଆରେ ସିଗାରେଟ ନ ଟାଣିବେ ଓ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR
FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR (ETV BharatETV Bharat)

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଜିକେ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ବୁଲୁଛି ।"

Firecracker Selling In Berhampur
Firecracker Selling In Berhampur (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦୀପ ତିଆରି କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୀପାବଳିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ହୋଇଆସୁଛି କାଳୀପୂଜା, ଦୀପ ଜାଳିଲେ ପୂରଣ ହୁଏ ମାନସିକ

FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR
FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR (ETV Bharat)

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ, ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଏଥର ପାଗ ଭଲ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବିକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ସେହିପରି ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିନିରାପତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FIRECRACKER SELLING IN BERHAMPUR
FIRECRACKER SELLING IN BHUBANESWAR
FIRECRACKER SELLING GUIDELINES
DIWALI CELEBRATION IN BERHAMPUR
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.