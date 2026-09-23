ETV Bharat / state

ଗଭୀର ଅବପାତ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୩୮୧ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ ୩୮୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ସଦର୍ନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ୯୭ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୦୯ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।
ସଦର୍ନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ୯୭ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୨ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୦୯ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Service Preparations, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଭୀର ଅବପାତର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ ୩୮୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Fire Services Make Extensive Preparations for Deep Depression: 381 Teams Deployed Across the State
ଗଭୀର ଅବପାତ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ୩୮୧ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ (ETV Bharat Odisha)


​ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜ) ରେ ୧୩୩ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୪୭ ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ (ନର୍ଦ୍ଦନ୍ ରେଞ୍ଜ) ରେ ୧୧୨ ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨୫ ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ (ସଦର୍ନ୍ ରେଞ୍ଜ) ରେ ୯୭ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୨ ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୦୯ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ।

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ ୩୮୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୩ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ ୩୮୧ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍‌କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)



​ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ କାଟି ସଫା କରିବା ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୩ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (Dewatering) କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟି ସଫା କରାଯାଇଛି ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ୧୩୩ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୪୭ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ୧୩୩ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୪ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୪୭ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)



​ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପାୱାର ସ', ବିଭିନ୍ନ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ- କପାସିଟି ପମ୍ପ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଯେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନମ୍ବର ୧୧୨ କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।

ନର୍ଦ୍ଦନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ୧୧୨ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨୫ଟି ଟିମ୍
ନର୍ଦ୍ଦନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ୧୧୨ଟି ନିୟମିତ ଟିମ୍ ସହ ୧୩ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍‌କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨୫ଟି ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: IMD Alert: ଆଜି ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗ ପାଟନମ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ଅବପାତ; ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ; 'ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୭ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

FIRE SERVICE PREPARATIONS
DEEP DEPRESSION
ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଗଭୀର ଅବପାତର ମୁକାବିଲା
FIRE SERVICE DEEP DEPRESSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.