ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ VIMSAR କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Fire Services DG Sudhanshu Sarangi Reviewed Fire safety Infrastructure at VIMSAR
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 25, 2026 at 10:36 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ବୁର୍ଲାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ (VIMSAR) ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ଆଧୁନିକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ଏକ ବହୁ ପୁରୁଣା ମେଡିକାଲ କଲେଜ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ମେଡିକାଲ କତ୍ତୃପକ୍ଷ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଗାଇଡଲାଇନ୍‌ ଅନୁପାଳନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡିକରେ କଣ କରଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଛୋଟ ବଡ଼ 20ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ICU, SNCUର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ।"

ଏହାସହ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମକଡ୍ରିଲ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ AIର ବ୍ୟବହାର କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର କେତେକ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡିଶାରେ ମୋଟ 2015ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମେଡିକାଲ ରହିଛି ଓ ସବୁଠି ରୋଗୀସେବା ଚାଲୁଛି । ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫାୟାର ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

