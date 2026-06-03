ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ରୋଡମ୍ୟାପ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଡିଜିଙ୍କ ବୈଠକ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଡିଜିଙ୍କ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Fire Service Roadmap for Rath Yatra: Fire Service DG meets Puri District Magistrate
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ରୋଡମ୍ୟାପ୍: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଡିଜିଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 8:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat




ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ବଡ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ କିଭଳି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କେଉଁ ଯୋଜନା ରହିିଛି ସେନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ରୋଡମ୍ୟାପ୍: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଡିଜିଙ୍କ ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)



ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ବୈଠକ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ସୁରକ୍ଷା, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ, ଭିଡ ଭିତରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପହଁଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।"

3 chariots in Badadanda
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏକ ମିନିଟରେ ୪୨୦୦ ଲିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ । ଏଣୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଚାର କିଭଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ୍ କାମରେ ଆସିବ ।

3 chariots in Badadanda
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 3 ରଥ (ETV Bharat Odisha)


ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କିଭଳି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଯୋଗାଇ ହେବ ସେ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଭଳି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର କରିହେବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଚି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ଯ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।

Nandighosha chariot
ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତିନି ରଥର ଚକ ଥାକ ସହ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ସଂଗ୍ରହାଳୟ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

FIRE SERVICE DG SUDHANSHU SARANGI
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
RATH YATRA 2026
RATH YATRA FIRE SERVICE PREPARATION
FIRE SERVICE ROADMAP FOR RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.