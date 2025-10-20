ETV Bharat / state

ଟ୍ବିନ୍‌ ସିଟିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ, ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଟିମ

ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସିଲଭର ସିଟିରେ 64 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ।

Safety Drive in Bhubaneswar and Cuttack on Diwali
Safety Drive in Bhubaneswar and Cuttack on Diwali
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 8:03 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଦୀପାବଳିରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡାଇବାକୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ । ସହରର ଗଳି ଗଳିରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ । ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଏହି ଟିମ୍‌ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ।

Safety Drive in Bhubaneswar and Cuttack on Diwali (ETV Bharat)

ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ବରମୁଣ୍ଡା କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୯ଟି ଫାୟାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ ସହରରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ କଳ୍ପନା ଛକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ ସହ ଥାନା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି । ସାଧା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ।

Commissionerate Police on high alert for Diwali In Bhubaneswar and Cuttack
Commissionerate Police on high alert for Diwali In Bhubaneswar and Cuttack



କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଗାଇଡଲାଇନ:

ଏନେଇ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରିନ୍ କ୍ରାକର ବା ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଚାରି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦିପ ଲଗାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇଲା ଭଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନକରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଶ୍ବାସ ରୋଗୀ ଓ ହୃଦରୋଗ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜରରେ ରଖି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।

Safety Drive in Bhubaneswar on Diwali
Safety Drive in Bhubaneswar on Diwali
  • ଅଧିକ ଆବାଜ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯନ୍ତ ନ ଫୁଟାଇ ପୋଲିସର ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
  • ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, କୋର୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
  • ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
Commissionerate Police on high alert for Diwali In Bhubaneswar and Cuttack
Commissionerate Police on high alert for Diwali In Bhubaneswar and Cuttack

ଥାନା ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ସବୁ ଥାନା କଡ଼ା ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ କୌଣସି ଅଘଟଣ ବା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ୧୧୨କୁ କଲ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ପିସିଆର ଆଲର୍ଟ ସହିତି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ । ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଓ ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

Fire service on high alert for Diwali In Bhubaneswar
Fire service on high alert for Diwali In Bhubaneswar

ଅଘଟଣା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭାଗ:

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଏଫଓ ନାରାୟଣ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ସେନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା 10ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍‌ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ 4ଟି ଟିମ୍‌ କରାଯାଇଛି । 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ 9ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।"

Fire service on high alert for Diwali In Cuttack
Fire service on high alert for Diwali In Cuttack

କଟକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ:

ସେପଟେ କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ 64 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ କଟକ ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଟକ ଅଣାଯାଇଛି । 24 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଭସାଣି ପୂର୍ଵ ରୁଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଭସାଣି ଦିନ ହାତୀପୋଖରୀ, ଦରଘାବଜାର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।

Fire service on high alert for Diwali In Cuttack
Fire service on high alert for Diwali In Cuttack

ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "କାଳୀପୂଜା ଓ ଭସାଣ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବ । ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ 64 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକାଲ ଥାନା ପୋଲିସ, ପିସିଆର ଓ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବେ ।"

Fire service on high alert for Diwali In Cuttack
Fire service on high alert for Diwali In Cuttack

ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ବାଣ:

କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ନେଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର । ଏହାସହ ଦୀପାବଳି ରାତି 7ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅର୍ଥାତ କଟକ ସହରରେ କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । କେବଳ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ କେହି ଉଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ ପୋଲିସ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବ ପୋଲିସ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି । ବାଣ ଫୁଟାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଥାନା ପିସିଆର ଏବଂ ବାଇକ ପିସିଆର ସହରର ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।

Fire service on high alert for Diwali In Cuttack
Fire service on high alert for Diwali In Cuttack

ଆର୍ଲଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ:

ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଲଟରେ ରହିଛି । ବାଣ ଫୁଟା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆର୍ଲଟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପୋଲିସ ଭଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବାଇକ ପିସିଆରରେ ପଇଁତରା ମାରିବ । ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ 112ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ

