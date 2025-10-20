ଟ୍ବିନ୍ ସିଟିରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସଜାଗ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ, ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଟିମ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସିଲଭର ସିଟିରେ 64 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ଦୀପାବଳିରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏଡାଇବାକୁ ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ସଜାଗ ରହିଛି ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ । ସହରର ଗଳି ଗଳିରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ । ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଏହି ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି । ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ବରମୁଣ୍ଡା କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତିନୋଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୯ଟି ଫାୟାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ ସହରରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ କଳ୍ପନା ଛକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ ସହ ଥାନା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି । ସାଧା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ।
କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ଗାଇଡଲାଇନ:
ଏନେଇ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରିନ୍ କ୍ରାକର ବା ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଚାରି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦିପ ଲଗାଇବା, ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇଲା ଭଳି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନକରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଶ୍ବାସ ରୋଗୀ ଓ ହୃଦରୋଗ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜରରେ ରଖି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
- ଅଧିକ ଆବାଜ କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯନ୍ତ ନ ଫୁଟାଇ ପୋଲିସର ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ, କୋର୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଥାନା ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସବୁ ଥାନା କଡ଼ା ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ କୌଣସି ଅଘଟଣ ବା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ୧୧୨କୁ କଲ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ପିସିଆର ଆଲର୍ଟ ସହିତି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ । ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଓ ନାଇଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଘଟଣା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭାଗ:
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଏଫଓ ନାରାୟଣ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ ସେନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା 10ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ 4ଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି । 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ 9ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ୟୁନିଟ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।"
କଟକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ:
ସେପଟେ କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ 64 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ କଟକ ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିଥିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଟକ ଅଣାଯାଇଛି । 24 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଭସାଣି ପୂର୍ଵ ରୁଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଭସାଣି ଦିନ ହାତୀପୋଖରୀ, ଦରଘାବଜାର, ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।
ପୋଲିସ କମିଶନର ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "କାଳୀପୂଜା ଓ ଭସାଣ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିବ । ସହରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ 64 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଲୋକାଲ ଥାନା ପୋଲିସ, ପିସିଆର ଓ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିବେ ।"
ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଫୁଟିବ ବାଣ:
କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ନେଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର । ଏହାସହ ଦୀପାବଳି ରାତି 7ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅର୍ଥାତ କଟକ ସହରରେ କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । କେବଳ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ଏହି ନିୟମକୁ କେହି ଉଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ ପୋଲିସ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବ ପୋଲିସ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି । ବାଣ ଫୁଟାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଥାନା ପିସିଆର ଏବଂ ବାଇକ ପିସିଆର ସହରର ଗଳି କନ୍ଦି ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ।
ଆର୍ଲଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ:
ସେହିପରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଲଟରେ ରହିଛି । ବାଣ ଫୁଟା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଏଥିପାଇଁ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆର୍ଲଟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପୋଲିସ ଭଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବାଇକ ପିସିଆରରେ ପଇଁତରା ମାରିବ । ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ 112ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
