ବର୍ଷକରେ ୮୦୦ କୋଠାକୁ ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍; ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ
ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ "ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" ଅଭିଯାନ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ହେବ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ, ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 9, 2026 at 8:56 PM IST
Fire Safety Inspections ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି । ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡୁଛି । କେତେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଏହି ଦିଗରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କୋଠା ବିନା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା (Fire Safety) ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚାଲୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ୮୦୦ଟି କୋଠାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୨୫୮ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ୧୭୨ଟି ହୋଟେଲ, ୧୦୦ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୪ଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ୩୨ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ୬୩ଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ୟୁନିଟ୍, ୮୬ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୩୪ଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ:
ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ । ଏହି ଅଭିଯାନର ନାଁ ରହିଛି "ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" । ତେଣୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ । ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର କୌଶଳ ଶିଖାଯିବ । କର୍ମଶାଳାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓବିସିସି, ବିଏମ୍ସି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବା କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଏହି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଗ୍ନି ସଚେତନତା ଓ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ସତ୍ୟବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତଥା ହୁକା ବାରରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ବାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବା ସହ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ବାରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ସକାଳ ସମୟରେ ବାରଟି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।
୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୨୫:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତଳ ମହଲାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲା ।
ଫେବୃଆରୀ ୧୩:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଆପର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହଲାର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ୭ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଲିଫ୍ଟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଦ୍ବୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫୋମ୍ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ମେ' ୬:
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର କେନାଲ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁର ଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ କେୟାରଟେକର୍ ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କୁନି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର