ETV Bharat / state

ବର୍ଷକରେ ୮୦୦ କୋଠାକୁ ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍; ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ

ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ "ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" ଅଭିଯାନ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ହେବ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ, ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Safety Inspections ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି । ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡୁଛି । କେତେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଏହି ଦିଗରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କୋଠା ବିନା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା (Fire Safety) ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚାଲୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ୮୦୦ଟି କୋଠାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି ।

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ (ETV Bharat)

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୨୫୮ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ୧୭୨ଟି ହୋଟେଲ, ୧୦୦ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ୧୪ଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ୩୨ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ୬୩ଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ୟୁନିଟ୍, ୮୬ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୩୪ଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।


ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ଚାଲିବ ଅଭିଯାନ:

ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ତତ୍ପର ହୋଇଛି । ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ । ଏହି ଅଭିଯାନର ନାଁ ରହିଛି "ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା" । ତେଣୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇ ନେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ । ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

Fire safety rules tightened Notices issued to 800 buildings Odisha Govt Campaign
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଛି (ETV Bharat)
"ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ":
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ (CFO) ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନୀ ଘଟିଥାଏ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ‘ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅଗ୍ନି ନିରାକରଣ ଆଇନ' ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୨୦୧୯ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଆସିଥିଲା । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଲାଇସେନ୍‌ସିଂ ଏଜେନ୍ସି’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାଗଲା । ଉକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।"
Fire safety rules tightened Notices issued to 800 buildings Odisha Govt Campaign
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଛି (ETV Bharat)
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ହେବ କଣ ?

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାର କୌଶଳ ଶିଖାଯିବ । କର୍ମଶାଳାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓବିସିସି, ବିଏମ୍‌ସି, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭାଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ସେବା କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଏହି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଗ୍ନି ସଚେତନ‌ତା ଓ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରା‌ଯିବ ।

Fire safety rules tightened Notices issued to 800 buildings Odisha Govt Campaign
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଛି (ETV Bharat)
ଗତ କିଛି ମାସର ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା:୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୧୨

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ସତ୍ୟବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତଥା ହୁକା ବାରରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ବାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବା ସହ କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏହି ବାରରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ସକାଳ ସମୟରେ ବାରଟି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।

୨୦୨୫, ଡିସେମ୍ବର ୨୫:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତଳ ମହଲାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲା ।

ଫେବୃଆରୀ ୧୩:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଆପର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହଲାର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ୭ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଲିଫ୍ଟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଦ୍ବୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଫୋମ୍ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ମେ' ୬:

ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର କେନାଲ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଆଁର ଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ କେୟାରଟେକର୍ ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କୁନି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।

Fire Services
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ
କଟକ 'ମିଲ୍କ' ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ
ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍-୧ ହାଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳିଗଲା ଦୁଇ ଦୋକାନ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SAFE ODISHA DEVELOPED ODISHA
BHUBANESWAR FIRE
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା
BHUBANESWAR FIRE SAFETY INSPECTIONS
FIRE SAFETY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.