ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକିବାକୁ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମକଡ୍ରିଲ, ସାମିଲ ହେଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ
ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ମକଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ବସରେ ଫାୟାର ଡିଟେକସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ ।
Published : November 8, 2025 at 11:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପୁରୀରେ ହୋଇଯାଇଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ । ଅଚାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମକଡ୍ରିଲ:
ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏକ ମକଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ମକଡ୍ରିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ରୋକା ଯାଇ ପାରିବ, ଫାୟାର ଫାଇଟିଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନା ନେଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଗୁଡିକରେ ସେନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ବସରେ ଫାୟାର ଡିଟେକସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଫାୟାର ଡିଟେକସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ବାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଆୟତ କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବସକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ । ଏହି ମକଡ୍ରିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରୀ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ:
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଧନଜୀବନ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି । ପୁରୀକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୫୦ ରୁ ୩୦୦ଟି ବସ ଯାତାୟତ କରୁଛି । ୫୦ ରୁ ୬୦ ଟି ନାଇଟ କୋଚ ବସ ପ୍ରତିଦିନ କୋଲକତା, ରାୟପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଆଦି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀରୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ଏଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀକୁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ କିଛି ହାତଗଣତି ବସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବସରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର କୁ କିଭଳି ଚଳାଇ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବସ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି କରି ହେବ ସେନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବସ ଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଆରଟିଓ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉନାହିଁ । ତେଣୁ ପୁରୀକୁ ବସରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:
ପୁରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ ବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏଣୁ ବସରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମକଡ୍ରିଲ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବସ୍ରେ କିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ରୋକିହେବ ସେନେଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ମକ୍ ଡ୍ରିଲରେ ପୁରୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ବସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆରଟିଓ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ କିଭଳି ଫୋମ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ତାହା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ବସରେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବା ସହ ଏହାକୁ କିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, ସେନେଇ ଆମେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛୁ । ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଫାୟାର ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାୟାର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ:
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବସ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାୟର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆରଟିଓ ଯାଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେଉଁ ବସରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରଟିଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ବସ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ବସରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାୟାର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବସରେ ଲଗାଯିବା ନେଇ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ହେବା ଉଚିତ । ଏହା ହୋଇ ପାରିଲେ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକାଯିବା ସହ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ । ଫାୟର ସେଫ୍ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବସ୍ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବା ଉଚିତ । ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିକୁ ନେଇ ମକ ଡ୍ରିଲ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ନିକଟ ଅତୀତରେ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ତେବେ ବସରେ କିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଣୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରୀ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ମକଡ୍ରିଲ କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ବସ ମାଲିକ, ବସ କର୍ମଚାରୀ, ଆର.ଟି.ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲେ କିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ଓ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏହାର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ । ବସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ତୀବ୍ର ଦହନଶୀଳ ଜିନିଷ ନ ରଖିବାକୁ ବସ ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଫାୟାର ପ୍ରୁଫ ପଦାର୍ଥରେ ସିଟ ତିଆରି କରିବା, ଫାୟାର ସପ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା, ବସରେ ଫାୟାର ଡିଟେକସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆଲାର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ବସରେ ହାତୁଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ବସରେ କବାଟ ନ ଖୋଲିଲେ ହାତୁଡିରେ ବସ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ । ବସକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।"
ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ବସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।