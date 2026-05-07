ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁନି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବିପଦରେ ଜୀବନ
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବାସନ୍ତି ଭିଲ୍ଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା' ଓ କୁନି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ୍
Published : May 7, 2026 at 6:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ବାସନ୍ତି ଭିଲ୍ଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା' ଓ କୁନି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ୟାନେଲ ବୋର୍ଡ ଜଳି ଯାଇ ଏହି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟସର୍କିଟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (BDA) ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି। ବହୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖୁନଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାବକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡୁଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
୫ ମାସରେ ୩ ବଡ଼ ଅଘଟଣ
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରେ ଶ୍ରୀବିହାରସ୍ଥିତ ବାଦଶାହ କର୍ଣ୍ଣର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଲିଫ୍ଟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବକଦ୍ବୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଫୋମ୍ ସହାୟତାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।
- ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୩ ରେ ଝରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନୀଳପଦ୍ମା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ମହଲାର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଘଟଣରେ ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ୭ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା।
- ଡିସେମ୍ବର ୨୫ରେ ସତ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଶୁଭଞ୍ଜନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟର ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତଳ ମହଲାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଲୋଡ୍ ସହିପାରୁନି ତାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁନନେଶ୍ୱର
