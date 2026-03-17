ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା; ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତେଜିଲା ଦାବି

ପ୍ରମୁଖ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିନି ବ୍ୟବସ୍ଥା । ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ପରେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ତେଜିଲା ।

demand for regular inspections at MKCG Medical College
ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 6:50 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 7:10 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଅନେକଥର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ କାରଣରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଗୁରୁତର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।

ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି (Etv Bharat)

ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜିରେ ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ

ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି କଟକର ଏସ୍‌.ସି.ବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜିରେ ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରୁ ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।

ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ବିଶାଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ କୋଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଥର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ, ପିଏମଆର, ରେଡିଓଲୋଜି, ରେଡିଓଥେରାପି, ମେଡିସିନ୍‌, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, କାଜୁଆଲ୍‌ଟି, ଓପିଡି, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗ, ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ, ଟ୍ରମା କେୟାର, ପଲ୍ମୋନାରି ମେଡିସିନ୍‌, ଟିବି ଏଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟ, ଡିଆର୍‌ଟିବି, ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ଦିଆଯାଉ

ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଅବନୀ କୁମାର ଗୟାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସପିଟାଲରେ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଓ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ କାରଣରୁ ଅକାଳରେ ଜୀବନହାନୀ ହେଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଇସିୟୁ ସହ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ତାଲିମ ଦେବାକୁ ସେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି।

ସହରବାସୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମାତ୍ରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଏ। ଏସ୍‌.ଓ.ପି କଡ଼ାକଡ଼ିରେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ଏପରି ଘଟଣା ପୁଣି ଘଟିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏମ୍‌.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏକ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଗ, ଜି.ଇ.ଡି, ଫାୟାର ସେଫଟି ଅଧିକାରୀ ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ସାଇରନ୍‌ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏସ୍‌.ସି.ବି ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍ ଓ ଫାୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଡିକାଲରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁ ସହ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ତିନୋଟି ଆଇସିୟୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟିରେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆଇସିୟୁ ଓ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଆଇସିୟୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମକ୍‌ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି।

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ବ୍ଲକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସହ ଆର୍‌.ଡି.ସି କୋଠାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ପୁଣି ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ.ସି. ୟୁନିଟ୍‌ ପାଖରେ ଏମ୍‌.ସି.ବି ସ୍ୱିଚ୍‌ ସ୍ଥାପନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍‌ ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

