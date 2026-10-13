ପାଇପ ଲାଇନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
କଟକ କେଡିଏ ସେକ୍ଟର-୧୦ରେ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 13, 2026 at 9:25 PM IST
Cuttack Collector orders an inquiry, କଟକ: କଟକ କେଡିଏ ସେକ୍ଟର-୧୦ରେ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି । ଏହି ଟିମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଗୁଡା ମୁର୍ମୁ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ନୁରି ପରବିନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟକସ୍ଥିତ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଓ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 10ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଥିଲା । ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ବିଧିବଧ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ, କାମ ସମୟରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଫାଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ଅଘଟଣ; ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ନାବାଳକ ମୃତ, ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ