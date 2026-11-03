ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଜବତ
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଠାବ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : November 3, 2026 at 3:03 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ । 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିସ୍ପୋରକ ଜବତ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଠାବ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାରଖାନା ମାଲିକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଗିରଫ:
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ କନକପୁର ବିଟ୍ ହାଉସରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର SP ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ କାରଖାନା ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ଖବରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା IIC ଓ SDPO ଉଭୟ ମିଶି ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସଂଅରା ନିକଟରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ପଟଦାର ରମେଶ ପୃଷ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାମଗ୍ରୀ ଜଗତ:
ଜବତ ବାଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି SP ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି । SP ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଣ ତିଆରି କରିବା ଏକ ଅପରାଧ । ଏକମାସ ତଳେ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ବାପ ଓ ପୁଅ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବାରମ୍ବାର ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅସାଧୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ମାନୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଣାହାନି ଘଟୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ବାଣ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା SP ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ: 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦେଶୀ ବାଣ, 4 ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର