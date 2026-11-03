ETV Bharat / state

ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଜବତ

ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଠାବ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର

fire cracker worth forty lakhs seized Jagatsinghpur illegal warehouse Raid
ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଅତର୍କିତ ଛାପା, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2026 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜଗତସିଂହପୁର: ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ । 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିସ୍ପୋରକ ଜବତ । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଠାବ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାରଖାନା ମାଲିକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଅତର୍କିତ ଛାପା, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଗିରଫ:
ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ କନକପୁର ବିଟ୍ ହାଉସରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର SP ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ କାରଖାନା ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ଖବରକୁ ଭିତ୍ତିକରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା IIC ଓ SDPO ଉଭୟ ମିଶି ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସଂଅରା ନିକଟରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଣ, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ପଟଦାର ରମେଶ ପୃଷ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାମଗ୍ରୀ ଜଗତ:
ଜବତ ବାଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି SP ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି । SP ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଣ ତିଆରି କରିବା ଏକ ଅପରାଧ । ଏକମାସ ତଳେ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ବାପ ଓ ପୁଅ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବାରମ୍ବାର ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅସାଧୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ମାନୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଣାହାନି ଘଟୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବେଆଇନ ବାଣ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା SP ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ: 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦେଶୀ ବାଣ, 4 ପିକ୍‌ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଜବତ

ବିହାରରେ ବେଆଇନ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ମୃତ୍ୟୁ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର

TAGGED:

ILLEGAL FIRE CRACKER SEIZED
JAGATSINGHPUR ILLEGAL WAREHOUSERAID
ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା
40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଣ ଜବତ
JAGATSINGHPUR POLICE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.