ଝାରସୁଗୁଡ଼଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଧୂଆଁମୟ

ଝାରସୁଗୁଡ଼଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଧୂଆଁମୟ
ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିୟୋଜିତ । ବାରାଣସୀ-ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
Published : January 13, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 2:24 PM IST
Jharsuguda Railway Station Fire ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଇନକ୍ବେରୀ କାଉଣ୍ଟର, ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର-2 କ୍ୟାବିନକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସିଗନାଲ କ୍ୟାବିନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି ପରିବେଶ । ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବ୍ରିଗେଡ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ:
ପ୍ଲଟଫର୍ମ ନମ୍ବର-2 ର ରେଳଧାରଣା ଉପରେ ଯାଇଥିବା 25 ହଜାର ଭୋଲ୍ଟର ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ସେହି ଓଭର ବ୍ରିଜରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି:
ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହଠାତ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏସିରୁ ସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟେସନ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି । ଘଟଣା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆରପିଏଫ, ଜିଆରପି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ:
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପୂରା ଷ୍ଟେସନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଡିଟିସି ଚାମ୍ବରରୁ ନେଇ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଓ ରେଲୱେ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ସହ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ ନହେବା ଯାଏଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଯାତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ରାୟଗଡା ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲି । ହଠାତ କିଛି ଗୋଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ପରେ ସିଗନାଲ ଅଫିସ ପଟୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା । ଲୋକେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଶାଶ୍ବତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଥିଲି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ବାରାଣସୀ-ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ବାକି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । "
