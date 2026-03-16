ETV Bharat / state

କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 10 ଜଣଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

କଟକ ଏସସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 6:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଏସସିବି ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯାହାଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।

ଖବର ପାଇ ବଡ ମେଡିକାଲର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ତିନୋଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ଲାଗି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ମେଡିସିନ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖାଯାଇଛି ।

ସେପଟେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ କଟକ ଡିସିପି ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆପାତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ କଡା ଭାବରେ କର୍ଡନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK HOSPITAL FIRE
TRAUMA CARE ICU FIRE CUTTACK
SCB MEDICAL COLLEGE INCIDENT
FIRE IN ICU SCB
SCB MEDICAL COLLEGE FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.