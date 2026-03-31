ହାଇକୋର୍ଟ ଗେଟ୍ ସମୁଖରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳିଲା ଗାଡ଼ି
ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର, ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି । ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 31, 2026 at 12:44 PM IST
କଟକ: ହାଇକୋର୍ଟ ଗେଟ ସମୁଖରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଲାଲବାଗ ଗେଟ କାଳିଗଳି ସମୁଖରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର, ଦୁଇଟି ବାଇକ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ।
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆକୁ ଲିଭାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏକ ବିପଦ ଜନକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିନଥିଲେ ବି କୌଣସି ଇଭି ଯାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟମ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗାଡି ମାଲିକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ