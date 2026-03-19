ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତପୁର ସ୍ଥିତ ଏକ ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନାହିଁ ।
Published : March 19, 2026 at 5:58 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନ୍ତପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଗ୍ରୱାଲ ପିଚୁ କାରଖାନାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 8 ଟା ସମୟରେ ଏହି କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହାତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି କାରଖାନାରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କିପରି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ତାହାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଇନଚାର୍ଜ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉଳ କହିଛନ୍ତି," ଜୟନ୍ତପୁରଠାରେ "ଅଗ୍ରୱାଲ କେମିକାଲ୍ କୋଲଟାର ଇନଷ୍ଟାଲେସନ" ନାମକ ଏକ ପିଚୁ କାରଖାନା ରହିଛି l ସେଠାରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ କୋଲଟାର ଲିକ୍ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 2ଟି ଗାଡି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଓ ମାନେଶ୍ଵର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମିଳିତ ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହାତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହିସାବ କରାଯାଉଛି l"
ସେପଟେ ସଂସ୍ଥାର ମ୍ୟାନେଜର ମାନସ ଦେହୁରୀ କହିଛନ୍ତି,"କାରଖାନା ପାଖରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ କିଛି ତେଲ ରହିଥିଲା । ସେଠାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ହେଲେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଅଧିକ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ କାରଖାନାରେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ହେଲେ ଏଥର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ନିଆଁ ଅଧିକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ 25ଟି ଫାୟାର ଏକଷ୍ଟିଙ୍ଗଗ୍ୟୁୟୁସର ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇନଥିଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର