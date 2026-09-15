ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

MKCG MEDICAL BERHAMPUR
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 10:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat


ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଠାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରହିଥିବା ଅପରେସନ ଥିଏଟରର ନିଶ୍ଚେତକ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ।

ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏସିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ।

ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହରେ କେହି ରୋଗୀ ନଥିଲେ । ଫଳରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି । ହେଲେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହୋଷ୍ଟେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ନଜର ରହିଛି । ତେବେ ଆଜି ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କୋଠାରେ ରହିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବିଭାଗର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଥିବା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସିଲିଣ୍ଡର ଏକ୍ସପାୟାର ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ।


ଗୋଟିଏପଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆପଣା କଲେ ପର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ, 17 ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାହାରା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
GYNECOLOGY WARD
MKCG MEDICAL FIRE
FIRE BRIGADE TEAM
MKCG MEDICAL BERHAMPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.