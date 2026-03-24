କଟକ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାରର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନିଆଁ କୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

କଟକ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
କଟକ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 24, 2026 at 8:00 AM IST

କଟକ: କଟକ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଭୋର ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେଵେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣା ପଡି ନଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।

କଟକ LIC କର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)

ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାରର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନିଆଁ କୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ତେଵେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହା ଯାଉଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟି ଥାନ୍ତା ତେଵେ କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଯଦିଓ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ ତେଵେ ଅନେକ କାଗଜ ପତ୍ର ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କୁହା ଯାଉଛି ।

ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

LIC OFFICE FIRE
CUTTACK LIC OFFICE FIRE
LIC କର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
FIRE INCIDENT IN CUTTACK
CUTTACK LIC OFFICE FIRE

