କଟକ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାରର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନିଆଁ କୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 24, 2026 at 8:00 AM IST
କଟକ: କଟକ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଭୋର ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେଵେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହାର କାରଣ ଜଣା ପଡି ନଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାରର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ନିଆଁ କୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ତେଵେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହା ଯାଉଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟି ଥାନ୍ତା ତେଵେ କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଯଦିଓ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ ତେଵେ ଅନେକ କାଗଜ ପତ୍ର ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କୁହା ଯାଉଛି ।
ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ