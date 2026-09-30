ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ, କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ

ସୋରୁମରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଇଭି ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Fire breaks out at bike showroom in balasore
ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 2:24 PM IST

|

Updated : September 30, 2026 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାଇକ ସୋରୁମ୍‌ରେ ବୁଧବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହଠାତ ସୋରୁମ୍‌ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତିନୋଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସୋରୁମ୍‌ରେ ଥିବା କିଛି ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟି ଜଳିଯାଇଛି।

ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ (ETV Bharat Odisha)

ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ୍‌

ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସଟ୍‌ସର୍କିଟ୍‌ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋରୁମରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଇଭି ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟସର୍କିଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି, କିଛିଦିନ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଡିଆଇସି ଛକରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହାର କାରଣକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସହରର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେଦୂର ସୁଦୃଢ଼ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ବରାଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ବାଲେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍‌କୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ଯେମିତି ଖବର ମିଳିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସି ନିଆଁର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲା। ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ ସୋ' ରୁମ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

Last Updated : September 30, 2026 at 2:53 PM IST

TAGGED:

BALASORE FIRE INCIDENT
FIRE INCIDENT
ବାଇକ ସୋରୁମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ବାଲେଶ୍ବର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
BIKE SHOWROOM FIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.