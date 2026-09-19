ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ପ୍ରଥମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 19, 2026 at 10:17 PM IST
BHUBANESWAR RESTURANT FIRE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ସୁନ୍ଦରପଦା ଆଦିତ୍ୟ ନଗରସ୍ଥିତ ଏକ କୋଠାରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ (Kumud Restro And cafe) ରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇ ନାହିଁ । କୌଣସି ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କୋଠାଟି ୪ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବହୁ ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା । ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ନିଆଁ ଲିଭାରେ ୧୦ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ନିଆଁ ଲିଭିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତର ଧୂଆଁ ରହିଥିଲା । smoke exhauster ସହାୟତାରେ ଧୂଆଁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା," ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ?
ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆନଯିବା ହିଁ ଏପରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଉପରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ 2017, ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମୟ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ । ତାପରେ ବି ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାଜ୍ୟର ଟପ୍ ମେଡିକାଲରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ହାଜର ହାଜର ଜୀବନ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ନିଆଁର ଭୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର