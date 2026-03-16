ସଂସାର ଭସାଇଦେଲା SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ମୃତଦେହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ
SCB ମେଡିକାଲ ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ 10 ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇଛି । କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ।
Published : March 16, 2026 at 5:43 PM IST
Fire in SCB Medical କଟକ: ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଇସିୟୁରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ 10 ଜଣ ରୋଗୀ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି । ତେବେ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣାର ଲୋକଟିକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ପରିଜନ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟସ୍ବଜନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏବେବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ।
ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋହ ସମ୍ଭାଳିପାରୁନି ପୁଅ:
"2-3 ଦିନ ପରେ ମେଡିକାଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ ବାପା । 80 ପ୍ରତିଶତ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇସାରିଥିଲା । ଗତରାତିର ଘଟଣା ପରେ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି," କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ପୁଅ ଏହି କଥା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆଜି (ସୋମବାର) ସକାଳ 9ଟାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ- ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
"କାଲି ସ୍ବାମୀ କହୁଥିଲେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଲେ । ଆଉ ଆଜି ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା । ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲେ," କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏପରି କହିଥିଲେ । ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି:
ସେହିପରି ଓଡିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା । ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଆଇସିୟୁରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । 'ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ' ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ବାପା:
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ନିଜର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ସେ ନିଜ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟ ବିଲଡ଼ିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ପରିଶେଷରେ ସେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କାଳେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଯିବ କି ?
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପରିସରରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବବୋଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ସଠିକ ଭାବେ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 10 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ