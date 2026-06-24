ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା; ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ
ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜିଲ୍ଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର । ରିପୋର୍ଟ-ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ୍
Published : June 24, 2026 at 2:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ମୃତ, ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେଇ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କମିଶନରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଏମସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆପତ୍ତି ଓ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୪, ୬, ୭ ଓ ୮ ତାରିଖରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତିର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାସ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର ଓ ଏଆରଓ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ପରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ,ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଏଥି ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ(ବିଏମ୍ ସି) ଅଂଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା । ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବା ବୁଥ୍ ଲେଭଲ ଏଜେଣ୍ଟ (ବିଏଲ୍ଏ) ପ୍ରତି ବୁଥରେ ଦେଇନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ପ୍ରତି ବୁଥରେ ବିଏଲ୍ଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କମିଶନର ।
ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ସିପିଆଇଏମ୍, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ପିପ୍ୟୁଲସ ପାର୍ଟି ଆଦି 7ଟି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । 112, 113 ଓ 114 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଯେପରି ବାଦ ନପଡନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ କମିଶନର ତଥା ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ(ଇଆରଓ)ଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର ।
ସେ କହଛନ୍ତି, 'ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ଉଚ୍ଛେଦ, ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ, ସଂଯୋଗୀକରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଫର୍ମ ଭୋଟରମାନେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଏମସି କମିଶନର ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଭାରତର ବରିଷ୍ଠ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନେଶ ଭାରତୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଲା 'ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟର': ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହର