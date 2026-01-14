ବଢିଲା 7000 ବୁଥ୍, SIR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ
୨୦୦୨ ଓ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୧ ଟି ଡ଼କ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେଲେ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ବା ଏସଆଇଆର । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଓଡିଶାରର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା । ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସଆଇଆର । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା । ୩୬ ହଜାରରୁ ୪୩ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୁଥ ସଂଖ୍ୟା । ଗୋଟିଏ ବୁଥରେ ୧୨ ଶହ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ଭୋଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏସଆଇଆର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ।
ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ବା ଏସଆଇଆର । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ୫ ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି । ୧୨ ଶହରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଥିବା ବୁଥକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ନୂଆ ବୁଥ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ହଜାର ବୁଥ ବଢିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୩୬ ହଜାର ବୁଥ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୁଥ ହୋଇଛି । ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବୁଥ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢାଯାଇଛି । ବୁଥରେ ଭିଡ଼ ଓ ଅନନ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଣିକି ପ୍ରତି ବୁଥରେ ୧୨୦୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ଭୋଟର ରହିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୪୦୦ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏସଆଇଆର ଲାଗୁ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବୁଥ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ବୁଥରେ ବୁଥ ଲେବୁଲ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏସଆଇଆର ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସଆଇଆର । ଉଭୟ ୨୦୦୨ ଓ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେବନାହିଁ । ସେହିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ବା ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ । ଏମାନଙ୍କ ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ୨୦୦୨ ଓ ୨୦୨୫ ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି । ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ସିଧାସଳଖ ଏସଆଇଆର ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଯିବ । ବାକି ଯେଉଁ ଭୋଟର ମାନେ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଡ଼କ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ବିହାର ଓ ଅନ୍ୟ ୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡ଼କ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିବ ।
ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ଯେତେ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି ସେତେ ରାଜନୀତି ତେଜୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସଆଇଆରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ସହ ଏସଆଇଆର ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବାଦ ପଡିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସଆଇଆର ଲାଗୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁରେ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଦ ପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡିବ । ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଲୋକେ ମୋଦୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବେ ସେ ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ । ଏହା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି । ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ।"
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏସଆଇଆର ବହୁତ ଆଗରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ଥିଲା । ନକଲି ଭୋଟର ଅନେକ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରନ୍ତି । ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଠିକ ଲୋକ ଭୋଟର ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ।"
୨୦୦୨ ଓ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଳିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୧ ଟି ଡ଼କ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ଯେତେ ସବୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
