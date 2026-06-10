CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଜଲେଶପେଟା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନାଇଡୁ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଗାଏବ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 10, 2026 at 11:14 PM IST
FILE THEFT FROM CMO, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି (ବୁଧବାର) କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଣ୍ଡି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BMS) ଦଫା ୩୦୫, ୩୧୬(୨), ୩୩୮(C), ୨୪୧, ୬୧(୨)(ବି)ରେ ମାମଲା (ନଂ.୪୬୦/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଫାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜଲେଶପେଟା ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ A.S Naidu କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି SUM ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଇନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ।
ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଏ.ଏସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ରେ ଏହି ଫାଇଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ- CMOକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସମ୍ (SUM) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ RDC ଏନକ୍ବାରୀ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୧୮ ମେ' ୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ସେହି ବର୍ଷ ମେ'୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଫାଇଲ ନଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନଥିଲା ବୋଲି ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ ଜୁନ ୪ରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ହେଲେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ରିପୋର୍ଟ CMOକୁ ଫେରିନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି । ଫାଇଲ ସତରେ ହଜିଛି ନାଁ ଫାଇଲକୁ ଜାଣିକି ହଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବେ ERO, ବିଡିଓଙ୍କୁ ମିଳିଲା AERO ଦାୟିତ୍ୱ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଜେପିର ବୁଥ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର