CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜୋର୍ ଧରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ
Published : July 23, 2026 at 8:10 PM IST
POLITICS OVER CMO FILE MISSING CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜୋର୍ ଧରିଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆରଡିସି ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିବା ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି, ତଦନ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ।
ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମତ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନମିଳୁଛି, ତେବେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର । ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ସହ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ।
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିବା ଘଟଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ।
ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡgଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ-ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର