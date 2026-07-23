ETV Bharat / state

CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜୋର୍ ଧରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୀବ ରାୟ

File missing incident at CMO; state politics is in full swing over notice to Pandian
CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 23, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

POLITICS OVER CMO FILE MISSING CASE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ପରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜୋର୍ ଧରିଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ (ETV BHARAT ODISHA)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ଆରଡିସି ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିବା ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି ।

ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କହିଛି, ତଦନ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର ।

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା, ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ତଦନ୍ତର ଆଳ ନେଉଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ (ETV BHARAT ODISHA)


ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମତ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନମିଳୁଛି, ତେବେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର । ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ସହ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ।

ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା (ETV BHARAT ODISHA)


ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନମିଳିବା ଘଟଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ।

ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡgଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାଏବ ମାମଲା: ଭି. କେ. ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍, ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CMOରୁ ଫାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣା; ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ-ବିଜେପି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ
CMO FILE MISSING CASE
NOTICE TO V KARTIKEYA PANDIAN
CMOରୁ ଫାଇଲ ଗାଏବ ମାମଲା
POLITICS OVER CMO FILE MISSING CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.